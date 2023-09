Belve, Stefano de Martino confuso: “Devo divorziare, ma…”

Le anticipazioni della prima puntata di Belve confermano la presenza di Stefano de Martino. L’ex allievo d’Amici, oggi conduttore affermato, si è sottoposto alla gogna di Francesca Fagnani che di certo non gli ha risparmiato le domande più scomode. La giornalista non poteva ovviare sulla vita privata di De Martino legato fino a qualche mese fa a Belen Rodriguez.

I due sono stati protagonisti del gossip per settimane durante l’Estate. E se Belen è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, Stefano appare più cauto e composto anche se recentemente è stato paparazzato con una giovane ragazza che avrebbe trascorso la notte a casa sua. A Belve De Martino ha avuto l’occasione di rivelare la verità riguardo la vita privata, mettendo a tacere i possibili rumors.

- Advertisement -

In primis Stefano ammette di non avere nessuna ossessione per le donne: “Se le ragazze sono il mio punto debole? Ma quando l’ho detta questa cosa? No, significherebbe essere una persona schiava dei propri impulsi. Ora ho quasi 34 anni… Mi piacciono le donne, ma non ne faccio una malattia”. Incalzato dalla Fagnani che lo ha accusato di non essere troppo serio con le donne, De Martino ha ammesso che come ragazzo non si consiglierebbe: “Se sono una fregatura? Io faccio un mestiere che ho inventato di saper fare, poi nel tempo l’ho imparato sul campo. Più fregatura di questo… E’ l’esempio cardine. Con le donne anche: io non mi consiglierei mai”.

Stefano de Martino: “Dovrei ridivorziare“

L’ex ballerino d’Amici ha poi parlato della fine della storia con Belen. De Martino in merito alla vicenda appare confuso. Ammette che dovrebbe divorziare, ma anche di non sapere qual è oggi il suo stato civile: “Secondo me devo ridivorziare…”.

- Advertisement -

La pratica viene attivata e poi decade: “Sì, decade e tocca rifare tutto: è anche dispendiosa come cosa… Lo sa?. “Dovrebbe capire qual è il suo stato civile…”, le fa notare la giornalista. “Eh… Non lo so al momento.” Stefano ha poi ammesso che il suo matrimonio non è finito per un tradimento: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Non ho mai capito gli uomini che c’hanno le amanti. Deve essere una fatica immane”.