Grazie a questa ricetta potrete gustare dei deliziosi biscotti al burro, una golosa variante dei classici biscotti casalinghi, perfetti da gustare come merenda. Con una friggitrice ad aria, otterrete una consistenza perfetta, croccante fuori e morbidi dentro grazie al cuore di cioccolato spalmabile. Non dovrete rinunciare al sapore classico e al tocco irresistibile del cioccolato.

Semplici da preparare, questi biscotti sono ideali per una merenda golosa o per coccolarsi con un dolce momento di piacere. Se volete cimentarvi in altro ecco come fare dei Cannoli di pasta sfoglia con crema e fragole in friggitrice ad aria.

- Advertisement -

La cucina è arte

Ingredienti Biscotti al burro ripieni di cioccolato in friggitrice ad aria

200 g di burro freddo

200 g di zucchero

400 g di farina

2 uova

1 bustina di vanillina

Scorza di limone grattugiato

cioccolata spalmabile q.b

Procedimento

In una ciotola mescolate gli ingredienti secchi: farina, zucchero e vanillina. Mettete il burro freddo tagliato a pezzetti e lavoratelo con la farina fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungete l’uovo e impastate fino ad ottenere un composto compatto.

- Advertisement -

Avvolgete quindi la palla di pasta in pellicola trasparente e mettetelo in frigorifero per almeno 30 minuti.Trascorso il tempo di riposo, stendete l’impasto su una superficie leggermente infarinata.

Utilizzando stampi o formine, ritagliare i biscotti nelle forme desiderate, consigliamo una forma circolare. Riempite ogni base con un pò di cioccolato spalmabile e chiudete con un altro biscotto, sigillate bene i bordi.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200 grafi per 2 minuti, inserite i biscotti e cuocete a 180°C per circa 10 minuti. Regolate i tempi di cottura in base alla vostra friggitrice ad aria, assicurandovi di ottenere biscotti dorati e fragranti ma non bruciati.

Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca della vostra friggitrice ad aria.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Consigli

Lasciate raffreddare i biscotti e gustateli in tutta la loro bontà “burrosa” potetr anche aggiungere una spolverata di zucchero a velo, se lo desiderate.

Per rendere ancora più golosi i biscotti al burro in friggitrice ad aria, potete aggiungere una generosa manciata di gocce di cioccolato nell’impasto così da renderli simili ai cookies, in questo caso consigliamo di usare carta forno.