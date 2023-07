Fare i dolci si sa, non è da tutti ma fortunatamente esistono delle preparazioni molto facili con cui riuscire a fare ugualmente bella figura. Questi cannoli di pasta sfoglia con crema e fragole in friggitrice ad aria potranno tranquillamente essere preparati con ingredienti già pronti ma non per questo verranno meno buoni.

Nulla vi vieta comunque, di preparare la pasta da zero anche se, ci preme avvertirvi, è un procedimento decisamente complesso. Se volete cimentarvi in altri dolci invece, ecco come fare i Muffin alla ricotta e fragole in friggitrice ad aria, ideali per l’estate.

Ingredienti cannoli di pasta sfoglia con crems e fragole in friggitrice ad aria

Pasta sfoglia rettangolare già pronta

Latte q.b.

Zucchero q.b.

250 g crema pasticcera

5 fragole

Granella di nocciole (per guarnire)

formine per cannoli

Procedimento

Prendete la sfoglia rettangolare già pronta e tagliatela a listarelle. Avvolgetele poi intorno a delle formine per cannoli, creando appunto, la forma dei cannoncini.

Spennellate i cannoncini di sfoglia con un po’ di latte utilizzando un pennello da cucina spolverandole poi con dello zucchero semolato.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria preriscaldatela per 3 minuti a 200 gradi.

Mettete quindi i cannoncini di sfoglia a cuocere, cercando di evitare che si sovrappongano troppo. Cuocete il tutto a 180 gradi per circa 6/8 minuti, o fino a quando diventano dorati e croccanti.

Sfornate i cannoli di sfoglia dalla friggitrice ad aria, sfilate subito e lasciateli raffreddare completamente.

Consigli

Una volta raffreddati, riempiteli con la crema pasticcera fredda alla quale avrete aggiunto le fragole e tagliate a pezzettini minuscoli. Trasferite il tutto in una sac-a-poche con una bocchetta liscia. Ora potete farcire i cannoli e sull’estremità aggiungere la granella di nocciole.

Se non vi piace la crema utilizzate la panna o la ricotta.