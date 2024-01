Biscotti al limone in friggitrice ad aria, utilizza questa frolla

I biscotti al limone sono una di quelle ricette facilissime da realizzare, che danno freschezza e dolcezza conquistando il palato di chiunque li assapori. Questi deliziosi dolcetti sono stati cotti utilizzando la friggitrice ad aria.

La pasta frolla al limone, con il suo equilibrio di ingredienti, diventa la base perfetta per questa ricetta buonissima.

Ingredienti biscotti al limone buonissimi

1 uovo intero

120 g di zucchero a velo

125 g di burro

260 g di farina 00

60 g di fecola di patate

20 ml di succo di limone bio

Scorza grattugiata di un limone

1/2 bustina di lievito per dolci

Procedimento della pasta frolla al limone

In una ciotola, mescolare il burro morbido con lo zucchero a velo fino a ottenere una crema. Aggiungere l’uovo, il succo di limone e la scorza grattugiata, continuando a mescolare.

Setacciare la farina, la fecola di patate e il lievito nella ciotola, incorporando gli ingredienti fino a formare una consistente pasta frolla.

Avvolgere la pasta in pellicola trasparente e lasciarla riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Cottura

Riscaldare la friggitrice ad aria a 180°C per 2 minuti.

Prelevare porzioni di pasta frolla e formare i biscotti, disponendoli sulla griglia della friggitrice e cuocere a 160 gradi per circa 13 minuti o fino a quando saranno dorati e fragranti.

Sfornare i biscotti e lasciarli raffreddare completamente prima di gustarli.

Consigli

Sperimenta con forme diverse per i biscotti per renderli visivamente accattivanti, non ti consigliamo a forma di limone.

Aggiungi una glassa al limone o zucchero a velo per un tocco extra di dolcezza.

Personalizza la ricetta aggiungendo frutta secca o gocce di cioccolato bianco alla pasta frolla.