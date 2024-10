Biscotti alla ricotta in friggitrice ad aria, aggiungi questo ingrediente

I biscotti alla ricotta sono una soluzione perfetta per chi cerca un dolce semplice e versatile, ideale da inzuppare nel latte a colazione o da gustare a merenda. In questa versione, la cottura in friggitrice ad aria permette di ottenere un prodotto leggero e dorato, senza rinunciare alla morbidezza e alla delicatezza del sapore.

Ingredienti biscotti alla ricotta in friggitrice ad aria

200g di ricotta vaccina

2 uova piccole

130g di farina 00

50g di maizena

90g di zucchero

20g di zucchero per la copertura

1/2 bustina di lievito per dolci

Scorza grattugiata di mezzo limone

Aroma vaniglia

30 g di nocciole tritate

Procedimento

In una ciotola capiente, montare le uova con lo zucchero e la scorza di limone fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere la ricotta, amalgamandola bene al composto. Successivamente, incorporare la farina, la maizena, il lievito, la vaniglia e le nocciole tritate mescolando.

Se l’impasto dovesse risultare troppo appiccicoso, regolare la consistenza aggiungendo una piccola quantità di farina. Lasciare riposare per circa 5 minuti.

Formare delle palline di impasto di dimensioni uniformi e passarle nello zucchero per la copertura.

Cottura in friggitrice ad aria:

Preriscaldare la friggitrice ad aria a 180°C per 3 minuti, disporre i biscotti nel cestello della friggitrice, avendo cura di mantenere un’adeguata distanza tra di loro, poiché in cottura tendono ad aumentare di volume.

Cuocere i biscotti a 160 gradi per circa 15 minuti, girandoli a metà cottura per garantire una doratura perfetta.

Consigli

Per un gusto più ricco, puoi incorporare nell’impasto un pizzico di cannella, noce moscata o un goccio di essenza di mandorla.

Prima di mangiarli fari raffreddare i biscotti completamente.