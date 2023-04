Se vi piace il dolce ma non volete appesantirvi troppo la ricetta di questi biscotti senza uova e burro in friggitrice ad aria è proprio quel che fa per voi. Oltretutto la preparazione risulta estremamente semplice e, se utilizzerete del latte vegetale al posto di quello normale, riuscirete ad abbatte il contenuto di grassi al loro interno ai minimi sindacali.

Niente paura però, perché nonostante questo i biscotti senza uova e burro, verranno comunque ottimi e saranno perfetti per l’inzuppo mattutino. Se volete cimentarvi in altre ricette poi, vi consigliamo anche di dare uno sguardo ai Biscotti morbidi al limone in friggitrice ad aria.

Ingredienti biscotti senza uova e burro in friggitrice ad aria

150 g latte (o il corrispettivo latte vegetale)

120 g olio di semi di girasole

120 g zucchero

buccia di limone bio grattugiata

1 bustina vanillina

8 g lievito per dolci

450 g farina 00

Procedimento

In una ciotola grande, mescolate insieme il latte, l’olio di semi di girasole, lo zucchero, la buccia di limone grattugiata e la vanillina. Aggiungete gradualmente la farina e il lievito possibilmente setacciandoli, mescolando bene fino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi.

Prendete un po’ di impasto e formate dei cilindri di circa 5 cm di lunghezza e 2 cm di larghezza. Passateli nello zucchero semolato.

Cottura

Mettete i vostri biscotti senza uova sulla griglia della friggitrice ad aria, lasciando un po’ di spazio tra di loro per evitare che si attacchino, utilizzando della carta forno. Cuocete i biscotti in friggitrice ad aria a 170 gradi per circa 25 minuti, o fino a quando risulteranno dorati e croccanti.

Fate attenzione perché le tempistiche potrebbero leggermente variare in base a marca e potenza della vostra friggitrice. Sfornate i biscotti e lasciateli raffreddare completamente prima di servirli.

Consigli

Prima di infornare se volete (soprattutto se siete inguaribili golosi) potete spolverare un po’ di zucchero di canna sopra ai biscotti.

Questi biscotti senza uova e burro sono molto friabili, quindi perfetti da mangiare a merenda insieme ad una tisana calda.

