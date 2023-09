Blancpain X Swatch, file chilometriche per l’orologio che rende omaggio al mondo sommerso

Dal nove settembre, oggi, solo un numero selezionato di store mondiali Swatch venderanno i cinque modelli esclusivi della Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Collection di Blancpain x Swatch.

Con questo modello, Swatch rende omaggio al Fifty Fathmos, primo orologio per sommozzatori creato settant’anni fa da un appassionato di immersioni e orologeria. Il nome dei cinque orologi in vendita esclusiva.

Artic Ocean Bioceramic : Per celebrare le acque ghiacciate dell’oceano più piccolo della Terra.

: Per celebrare le acque ghiacciate dell’oceano più piccolo della Terra. Pacific ocean Bioceramic : si ispira ai colori vibranti del Chromodoris Kuiteri.

: si ispira ai colori vibranti del Chromodoris Kuiteri. Atlantic Ocean : in tobalità blu profonde e intense.

: in tobalità blu profonde e intense. Indian Ocean bioceramic : I colori contrastanti danno origine a immagini di barriere coralline ricche di vita marina, tra cui compare la Nembrotha Kubaryana.

: I colori contrastanti danno origine a immagini di barriere coralline ricche di vita marina, tra cui compare la Nembrotha Kubaryana. Antarctic Ocean: Per celebrare uno degli ambienti più estremi del nostro pianeti, dotato di movimento SISTEM51, il retro di questo segnatempo presenta la Tritoniella Belli.

A Bologna

A Bologna, fila chilometrica di giovani, meno giovani, e collezionisti a Via D’Azeglio davanti allo store Swatch. Tutti in fila da questa notte per i Blancpain X.

A Milano

Il Giorno ci informa che la versione omaggio Blancpain costa 390 euro. Anche nella sede Swatch milanese, in Via Vittorio Emanuele II, fila chilometrica e transennata, parte da Piazza San Carlo. Presenti molti fashion blogger della generazione Z.

A Lugano, fuori Italia

Anche a Lugano si registrano code chilometriche, più di duecento persone. Molti escono dall’Italia perché gli store Watch del belpaese hanno troppe persone in fila. A Lugano, si legge sul Corriere del Ticino, la situazione è migliore. La vendita è iniziata alle 9 e proseguirà fino ad oggi pomeriggio.

Su Swatch.com è possibile conoscere le sedi dove viene venduta la collezione Blancpain: ecco il link con mappa interna.