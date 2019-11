Bmedonline di Banca Mediolanum, accesso clienti, home banking e assistenza

Bmedonline è il servizio di home banking offerto da Banca Mediolanum. Il termine home banking (o internet banking, in italiano telebanca o banca a domicilio) indica la possibilità per un cliente di effettuare operazioni bancarie tramite mezzi telematici, ad esempio da smartphone, tablet o pc.

Nel 2019 è infatti comodissimo poter approfittare della connessione internet per semplificarsi la vita, anche svolgendo delle operazioni bancarie, senza doversi recare necessariamente in filiale.

Anche i clienti di banca Mediolanum, dunque, hanno a disposizione una piattaforma (Bmedonline, appunto) per poter gestire il proprio conto comodamente da casa o dall’ufficio, semplicemente richiedendo le credenziali per effettuare il login.

Home banking Banca Mediolanum: come funziona

Per accedere a Bmedonline, l’url da digitare è www.bmedonline.it ma si può cliccare anche sul bottone “Accedi”, presente in tutte le pagine del sito di Banca Mediolanum, all’indirizzo www.bancamediolanum.it.

Nella propria area riservata, è possibile vedere il riepilogo della situazione finanziaria attuale. Uno strumento utile offerto da Bmedonline è la timeline, contenente tutte le operazioni eseguite. In più è possibile controllare scadenze ed appuntamenti. Impostando dei filtri di ricerca (ad esempio selezionando una data precisa) si può controllare ogni operazione in modo più preciso.

In più, si possono effettuare le operazioni bancarie più frequenti, come disporre pagamenti, effettuare ricariche ed investimenti ecc. Il sistema, inoltre, salva automaticamente i beneficiari dei bonifici effettuati, in modo da tenere tutto sotto controllo in modo facile e veloce.

I codici di accesso Bmedonline

Ciascun correntista di Banca Mediolanum ha a disposizione alcuni codici.

Vediamo nel dettaglio il loro utilizzo:

un codice cliente

due codici segreti

il Codice B.Med

Il codice cliente ed il primo codice segreto sono utilizzati per accedere a Bmedonline, ma anche per l’utilizzo di Banking Center o (Risponditore Automatico). É possibile anche entrare in contatto dall’Italia, chiamando il Numero Verde Mediolanum 800107107 oppure dall’estero il numero 00390290451625.

Invece, per poter effettuare operazioni di versamenti aggiuntivi su fondi, invio di bonifici, polizze, prenotazioni di contanti o altri tipi di pagamenti, è necessario utilizzare il secondo codice segreto.

L’ultimo codice B.Med è invece un codice definito usa e getta, si utilizza per garantire una maggiore sicurezza durante le operazioni online su Bmedonline. Il codice arriva tramite sms sul numero indicato in fase di registrazione sul portale online di Banca Mediolanum (o modificato successivamente).

App Banca Mediolanum

Banca Mediolanum offre per i suoi clienti anche il servizio di home banking attraverso l’app. Essa si scarica sui principali store: App Store per Iphone e Google Play per Android. Per fare il login, se il dispositivo lo consente, è possibile utilizzare il riconoscimento tramite impronta digitale.

Attivando le notifiche push, si possono agevolmente consentire le operazioni senza dover necessariamente digitare il codice B.Med. Proprio per questo, l’applicazione si rivela essere la scelta più comoda per le operazioni da smartphone.

Per attivare le notifiche push, una volta istallata l’app sul proprio device, bisognerà accedere a Bmedonline, e poi andare nella propria Area Personale, sezione “Sicurezza” sotto la voce “Attiva Codice B.Med con Notifica Push”. In alternativa il servizio puó essere attivato contattando il Banking Center.

Banca Mediolanum: diversi tipi di conto corrente

Collegandosi al portale Bmedonline è possibile visionare le diversi tipi di conto corrente offerte da Banca Mediolanum. Il conto base è perfetto per tutte le esigenze, inoltre offre canone 0 per il primo anno. Attraverso Bmedonline è possibile anche trovare un modulo per trasferire il conto corrente aperto presso un’altra banca. Il trasferimento richiede circa 14 giorni.

Le proposte di Banca Mediolanum, però, sono diverse a seconda delle esigenze. Ad esempio, per chi ha meno di 27 anni, c’è il Conto Mediolanum Clienti Young. Questo tipo di conto corrente offre zero spese sia per quanto riguarda le operazioni sul conto che per le operazioni attraverso le carte di credito e di debito. Per i giovani, Banca Mediolanum dispone anche un mutuo a condizioni vantaggiose.

Freedom Più Professional, invece, è il conto corrente dedicato ai liberi professionisti. Oltre ad offrire gratuitamente le principali operazioni bancarie, consente anche di ricevere un pos per riscuotere i pagamenti dai propri clienti.

Bmedonline Assistenza Clienti personalizzata e Family Banker

Per chi utilizza Bmedonline, può ricevere supporto e consulenza dal Banking Center o dal Family Banker attraverso la live chat oppure la videochiamata. Il Family Banker è un esperto finanziario che si occupa di gestire le richieste finanziarie di una famiglia, con supporto e consigli personalizzati.

Tramite Bmedonline è possibile anche siglare a distanza i contratti preparati dal Family Banker. Si può dare la conferma attraverso la digitazione del codice segreto, evitando così di dover compilare e successivamente inviare moduli e documenti cartacei.

Contattare Banca Mediolanum per ricevere assistenza

L’assistenza clienti di Banca Mediolanum è davvero efficiente. Per i clienti, la banca mette a disposizione un numero verde attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7: 800.107.107. Per chi ancora non è cliente e necessita di alcune informazioni, il numero a cui rivolgersi è l’800.60.70.80.

È possibile contattare anche a mezzo mail Banca Mediolanum, attraverso l’indirizzo standard info@mediolanum.it o inviando una PEC a bancamediolanum@pec.mediolanum.it. Banca Mediolanum è attiva anche sui canali social, ma per maggiori informazioni sull’assistenza clienti si consiglia di leggere qui.