Mediolanum numero verde, servizio clienti e assistenza

Come contattare Banca Mediolanum per ricevere assistenza

Banca Mediolanum è una banca nata nel 1997, ed è una delle prime ad essere attiva anche online. Infatti nel 2000 ha iniziato a consentire ai clienti di effettuare operazioni anche tramite i canali web. Sul sito web, inoltre, è possibile reperire facilmente tutte le informazioni utili relativi ai servizi offerti dalla banca. L’homepage è molto semplice ed intuitiva.

Però, potrebbe essere necessario voler interloquire con un operatore oppure un consulente, per ricevere un servizio di assistenza personalizzato e più attento alle proprie esigenze. Banca Mediolanum ha predisposto diversi canali per poter mettere in contatto l’utente con gli operatori, ed in questa sede vogliamo illustrarvele in modo da rendere più chiaro e più semplice l’utilizzo delle diverse modalità di contatto.

Come contattare Banca Mediolanum

Tutti i canali di assistenza di Banca Mediolanum:

INDIRIZZO POSTALE BANCA MEDIOLANUM: Anche se ormai contattare un operatore a mezzo postale è superato, e le attese tra l’invio di una lettera e la ricezione della risposta cartacea possono essere facilmente eliminate tramite l’utilizzo di altri canali, Banca Mediolanum mette comunque a disposizione un indirizzo postale a cui rivolgersi.

Banca Mediolanum S.p.A Palazzo Meucci Via Francesco Sforza, 15 20080 Basiglio Milano 3

INDIRIZZO MAIL BANCA MEDIOLANUM: Molto più rapido, il contatto tramite posta elettronica. Banca Mediolanum mette a disposizioni due indirizzi mail: uno “tradizionale” ed un altro di posta elettronica certificata (PEC).

e-mail:info@mediolanum.it Posta elettronica certificata: bancamediolanum@pec.mediolanum.it

NUMERO VERDE MEDIOLANUM: Un mezzo di comunicazione altrettanto rapido è il telefono. Purtroppo, però, rivolgendosi ad un centralino, può essere lunga l’attesa dovuta alla moltitudine di telefonate che gli operatori ricevono quotidianamente. Il numero fisso è lo 0290491 Il Numero Verde dall’Italia, gratuito, è il 800107107 Invece, dall’estero, è +39 0290451625 Se invece desiderate porre domande agli investitori istituzionali, banche, analisti finanziari e società di rating, dovete chiamare il numero +39 02 9049.2039

FAX: Se dovete inviare documenti, uno dei mezzi di comunicazione utile può essere il fax, in alternativa all’utilizzo della posta elettronica con documenti scannerizzati o la posta tradizionale. Nel fax è sempre consigliato indicare la propria richiesta ed aggiungere un recapito per consentire agli operatori di rispondere il più rapidamente possibile alla richiesta. Il numero a cui inviare il fax è 0290492550

SOCIAL NETWORK DELLA BANCA: Banca Mediolanum consente ai clienti (o potenziali tali) anche di comunicare nella maniera più rapida ad oggi esistente: attraverso i social network. Banca Mediolanum ha un account Facebook ed uno Twitter.Su Facebook è possibile scrivere un messaggio da pc o smartphone tramite app messanger, mentre su Twitter bisogna essere brevi e concisi in quanto si hanno a disposizione solo 40 caratteri.

