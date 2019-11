BNL numero verde, servizio clienti e assistenza

La BNL, banca nazionale del lavoro, è una banca fondata nel 1913, ed attualmente è una delle banche che conta più correntisti: si parla di 3 milioni. La banca, a partire dal 2006, è divenuta parte dell’istituto di credito francese BNP Paribas, mantenendo la sua sede a Roma.

Per rispondere alle richieste di assistenza provenienti dai clienti, BNL ha predisposto alcuni mezzi di comunicazione. Essi sono utili per risolvere dubbi, bloccare le carte in caso di furto o smarrimento ecc. Vi spiegheremo in queste righe come contattare un operatore e ricevere un supporto immediato per le diverse problematiche:

Numero verde BNL

Per contattare un operatore della BNL, si può telefonare ad un numero telefonico e ricevere immediata assistenza. Tutti i numeri telefonici sono a pagamento, non è disponibile al momento un numero verde al quale rivolgersi. La tariffa è differenziata a seconda del proprio operatore.

Il canale telefonico è il più rapido ed il più semplice da utilizzare, però c’è da fare i conti con i tempi di attesa dovuti al numero di utenti che quotidianamente telefonano. Il numero telefonico è: +39 060 060 ed è attivo dalle 08:00 alle 22:00. È possibile telefonare da fisso, mobile, dall’italia e dall’estero.

Se invece si vogliono informazioni o si richiede assistenza sul servizio private banking, bisogna telefonare a +39 0689480081 attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.00 alle 22.00, e il Sabato, dalle 8.00 alle 14.00.

Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono rivolgersi allo 848 78 22 88, invece per le chiamate dall’estero, il numero da contattare è +39 06 97 74 41 32

Contattare BNL tramite web

Un modo di mettersi in contatto con gli operatori BNL è utilizzare il sito web, utilizzando un apposito modulo da compilare inserendo la propria richiesta, il proprio indirizzo mail e l’argomento della richiesta (conti correnti, mutui e prestiti, risparmio gestito, carte di credito e altro).

Sempre sul sito web ufficiale, è disponibile il modulo “fatti richiamare” che consente di prenotare una chiamata di un operatore inserendo il motivo della telefonata. Questo risulta essere uno dei modi più veloci, in quanto consente di interloquire in maniera diretta con l’operatore senza dover attendere i tempi di centralino e senza dover pagare la telefonata.

Recarsi in filiale

Per chi invece preferisce un incontro a tu per tu con un consulente, si può trovare la filiale BNL più vicina attraverso questo link. Inoltre si può prenotare un appuntamento tramite l’apposito banner “prendi un appuntamento” disponibile alla pagina contatti.

Inviare un reclamo

Se si ha intenzione di contattare BNL per inviare un reclamo, i canali messi a disposizione dalla banca sono i seguenti:

Indirizzo mail: reclami@bnlmail.com

Fax: 06 47 02 56 33

Posta ordinaria: BNL Gruppo BNP Paribas – Ufficio Reclami – Via Vittorio Veneto 119 – 00187 Roma.

Altri contatti BNL: Hello Bank e POSitivity

Hello Bank è la banca digital di BNL, che ha come canali preferenziali per l’assistenza una chat dedicata. Un operatore risponderà a tutte le domande dell’utente. Per usufruire della chat bisogna cliccare sulla funziona apposita che troverete sul sito ufficiale nella barra in alto. ( come indicato dalla freccia nella foto in basso )

Quali altri contatti sono disponibili? La mail Hallo Bank utilizzabile anche con la PEC, scrivendo all’indirizzo bnl@pec.bnlmail.com. Oppure usufruendo del numero +39-0688829999.

Numero verde per chi ha problemi con il POS BNL

Il numero verde per chi ha problemi con il POS è il seguente 800 900 912. Quando il cliente contatta il numero può scegliere tra quattro opzioni:

Opzione premere 1 per richiedere l’autorizzazione alle transazioni telefoniche. Il numero è attivo 7 giorni su 7, 24 ore al giorno;

Opzione premere 2 si ha accesso all’assistenza tecnica, operativa tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00;

Opzione premere 3 si accede al servizio esercenti;

Opzione premere 4 si accede al servizio informazioni POS

