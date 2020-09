Bollo addio, per quali veicoli potrebbe scomparire

Importanti novità arrivano dal nuovo codice della strada per quanto concerne il bollo. È possibile infatti che questa tassa possa essere definitivamente eliminata dal nostro ordinamento giuridico, almeno per alcuni veicoli. Il bollo infatti potrebbe scomparire solo ed esclusivamente per i veicoli storici o comunque iscritti presso L’automotoclub storico italiano). La notizia potrebbe essere molto positiva per chi possiede più macchine d’epoca come ad esempio i collezionisti o gli appassionati.

Tuttavia non è ancora chiaro se il bollo verrà sostituito o meno con un’altra tassa (magari con un minor impatto) oppure è destinato a scomparire per sempre. Per chi non lo sapesse, il tributo in questione è connesso al semplice possesso di un veicolo regolarmente iscritto al Pra, ed è gestito dalle autorità regionali. Ad oggi quindi possedere un veicolo determina una manifestazione di ricchezza che fa scattare automaticamente l’obbligo di pagare il tributo citato ovvero il bollo.

Le attuali agevolazioni sul bollo

Ad oggi sono previste alcune esenzioni concernenti il pagamento del bollo. Si considerino ad esempio di disabili che dimostrano di avere i requisiti di cui alla legge 104/1992 o soggetti portatori da gravi disabilità. Lo sconto previsto da questa legge rappresentano uno specchio di quelli previsti per ottenere l’imposta sul valore aggiunto al 4%. Il legislatore infatti cerca di favorire le fasce deboli esonerandoli dal pagamento totale di determinate tasse.

Ultimamente sono state previste alcune esenzioni (sempre riguardanti il bollo) per i titolari di auto che hanno un minor impatto sull’ambiente. Esse infatti rappresentano uno strumento per combattere l’inquinamento ambientale. Ulteriori agevolazioni sono previste anche per chi possiede una macchina alimentata a diesel con una cilindrata uguale o inferiore a 28000 centimetri cubici. Anche le vetture particolarmente datate (ultranovennali) godono di alcune esenzioni. È molto probabile che nelle prossime settimane si saprà con maggiore certezza quale sarà il futuro del bollo.