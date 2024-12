Bonus 80 euro busta paga: nel 2025 non ci sarà

Nella busta paga 2025 salta il bonus da 80 euro. Si tratta certamente di una notizia negativa, soprattutto per le famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese e che non potranno nemmeno contare sugli 80 euro mensili aggiuntivi alla busta paga. In questo articolo andiamo a scoprire cosa comporta il bonus busta paga.

Busta paga 2025: ecco chi rischia di perdere il bonus

La stretta sulla busta paga 2025 non riguarderà tutti i lavoratori, ma solo alcuni specifici nuclei familiari. Entrando nello specifico, perderanno il bonus da 80 euro le famiglie con figli di oltre 30 anni che dunque perderanno la detrazione per i familiari a carico che, in alcune circostanze specifiche, può arrivare a quasi 80 euro.

- Advertisement -

Tale misura è prevista nella Manovra 2025 e indubbiamente ha generato alcune perplessità e critiche, dato che si tratta di una vera e proprio stretta.

Ecco gli esclusi dal bonus busta paga 2025

Come abbiamo anticipato in precedenza, la stretta sul bonus da 80 euro non riguarda tutti i lavoratori. Infatti, c’è una sola categoria che non sarà esclusa dal bonus. Parliamo delle famiglie con figli affetti da disabilità che quindi continueranno a percepire il bonus sullo stipendio da gennaio 2025 e per tutto l’anno.

- Advertisement -

Il motivo per il quale è avvenuta questa stretta è legata principalmente al fatto che si cerca in qualche modo di penalizzare figli e figlie che, pur avendo superato la maggiore età, continuano a dipendere economicamente dai genitori e non cercano lavoro.

Sappiamo che nel nostro Paese i figli, mediamente, tendono a diventare indipendenti molto tardi e quindi il Governo ha pensato di eliminare il bonus da 80 euro per provare a dare una svolta a questa situazione.