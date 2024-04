Bonus animali domestici 2024: ecco come richiederlo

La Legge di bilancio 2024 ha introdotto, per la prima volta, un fondo dedicato a cani, gatti e altri animali domestici. Da sottolineare però che il budget è piuttosto contenuto, si parla infatti di 750.000 euro spalmato su tre anni.

Restano da definire le modalità di attribuzione e l’ammontare del bonus, ma sono già stato comunicati alcuni dei requisiti richiesti.

Che cos’è il bonus animali domestici

Lo scopo principale del bonus è quello di fornire un sostegno economico ai proprietari di animali d’affezione in modo tale da poter coprire le spese legate alle visite veterinarie, interventi chirurgici e acquisto di farmaci specifici per gli amici a quattro zampe.

I fondi disponibili

Per finanziare il bonus animali domestici, è stato messo a disposizione un fondo di 750.000 euro che viene distribuito nell’arco dl triennio 2024-2026. In sostanza saranno erogati 250.000 euro ogni anno.

Dunque si tratta di una cifra piuttosto contenuta, ma comunque utile per andare incontro alle esigenze dei proprietari di animali domestici.

Quali sono i requisiti richiesti?

Come abbiamo detto, al momento non è ancora stata comunicata la modalità con la quale il bonus verrà attribuito e nemmeno l’ammontare dello stesso. Ad ogni modo, sono già stati definiti i requisiti necessari per poter accedere al bonus animali domestici 2024.

Per prima cosa i beneficiari devono avere un’età superiore ai 65 anni, inoltre l’ISEE deve essere inferiore a 16,215 euro. Il bonus ha come obiettivo quello di coprire le spese per le visite veterinarie, le operazioni chirurgiche e l’acquisto di farmaci specifici.