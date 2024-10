Bonus animali domestici 2024: ecco quando e come richiederlo

Gli animali domestici sono considerati ormai dei veri e propri membri della famiglia e per questo i proprietari sono estremamente attenti alla loro salute che non si limita solamente ad un’alimentazione sana, ma anche al fatto di rivolgersi al veterinario per ricevere le migliori cure.

La Legge di Bilancio 2024 prevede un contributo pari a 750.000 euro complessivi, ovvero 250.000 all’anno per il triennio 2024-2026. L’obiettivo primario è chiaramente quello di combattere la terribile piaga sociale legata all’abbandono.

Per ottenere il bonus bisogna fare domanda, oltre ad essere in possesso di alcuni requisiti specifici.

A chi è destinato il bonus animali domestici 2024

Il bonus animali domestici 2024 è destinato alle persone anziane che hanno delle difficoltà nell’affrontare le spese veterinarie dei propri amici a 4 zampe. Nella Legge di Bilancio si parla in maniera generica di animali di affezione, ma è evidente che si riferisce a cani e gatti. Ma anche alcuni tipi di roditori come criceti, furetti e così via.

I requisiti per ottenere il bonus animali domestici 2024 sono i seguenti:

Avere un’età non inferiore a 65 anni

Il reddito ISEE non deve essere superiore a 16.215 euro

Occorre essere residenti in Italia

Le spese per gli animali devono essere documentate con tanto di ricevute e fatture

L’animale deve essere regolarmente registrato presso l’Anagrafe degli Animali d’affezione

Come si può utilizzare il bonus animali domestici 2024

Il fondo che, come abbiamo detto in precedenza, è pari a 750.000 euro complessivi per il triennio 2024-2026 e potrà essere utilizzato per sostenere le spese legate alle visite veterinarie, vaccinazioni, sterilizzazioni e interventi chirurgici.

Stesso discorso si applica per l’acquisto di medicinali destinati agli animali, a condizione che il prezzo minimo sia pari a 129,11 euro. Inoltre, il bonus animali domestici 2024 permette di beneficiare di una detrazione del 19% sulle spese veterinarie, a patto che venga calcolata su un totale massimo di spesa di 550 euro ogni anno.