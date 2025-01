Bonus anziani da 850 euro: domande al via da gennaio 2025

Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore una novità molto importante per il sostegno economico per gli anziani di età superiore a 80 anni, che si trovano in condizioni di difficoltà e con un reddito basso. Stiamo parlando del bonus anziani, un contributo pari a 850 euro al mese che serve per coprire le spese legate ai servizi di cura e assistenza.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online.

Ecco come richiedere il bonus anziani

Non c’è nessuna fretta, dal momento che la richiesta può essere presentata fino al 31 dicembre 2026, a patto ovviamente di rispettare i requisiti previsti. L’erogazione del bonus, però, non sarà immediata, dato che manca ancora il decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro.

Una volta che il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’INPS comunicherà la circolare definitiva e i primi versamenti dovrebbero scattare già a febbraio.

Per poter usufruire del bonus anziani occorre rispettare i seguenti requisiti:

Essere già titolari di indennità di accompagnamento o avere i requisiti per ottenerla

Isee sociosanitario inferiore a 6.000 euro

Avere almeno 80 anni

Essere in condizioni di bisogno assistenziale gravissimo che richiede un continuo supporto

I fondi stanziati

Il governo ha stanziato 500 milioni di euro per il biennio 2025-2025, parliamo dunque di 250 milioni all’anno. Per essere certi di assegnare il bonus solo ai casi più gravi, l’INPS adotterà dei criteri estremamente rigidi e saranno ammesse solo le condizioni qui di seguito riportate:

