Bonus anziani: ecco le agevolazioni del 2024 e quelle in arrivo nel 2025

Dal prossimo anno, precisamente dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, entrerà in vigore il bonus anziani. Si tratta di un contributo pari a 850 euro al mese da utilizzare per le spese sostenute per i servizi di cura e assistenza, riservato a chi ha più di 80 anni e non è autosufficiente.

Bonus anziani

Come detto, dunque, dal prossimo anno sarà finalmente attivo il bonus anziani. Sono previsti dei requisiti specifici per potervi accedere. Infatti, per prima cosa il soggetto che richiede l’agevolazione deve avere un Isee non superiore a 6.000 euro, deve inoltre essere titolare dell’indennità di accompagnamento e deve avere un bisogno assistenziale assolutamente grave.

L’assegno del bonus anziani che, lo ricordiamo, ammonta a 850 euro al mese, andrà ad aggiungersi a quello per l’indennità di accompagnamento che è pari a 531,76 euro. Il totale complessivo sarà dunque di 1.381,76 euro.

Le altre misure per gli anziani

Ci sono anche altre misure, alcune già attive e altre in arrivo, dedicate agli anziani.

Prima di tutto, dal 2025 scatterà il nuovo bonus badante riservato agli over 80 che assumeranno colf o badanti a tempo indeterminato. Ci sarà l’esonero totale dei contributi previdenziali e assicurativi fino a un massimo di 3.000 euro all’anno.

Inoltre, è già attiva la carta acquisti che prevede una ricarica ogni due mesi di 80 euro. Ricordiamo anche che per chi ha almeno 67 anni e si trova in condizioni di disagio economico, è previsto l’assegno sociale di importo pari a poco più di 500 euro al mese per 13 mensilità. Gli over 70 hanno anche diritto allo sconto sulle spese per il pagamento dei bollettini postali, anziché pagare 2 euro ne pagano solo uno. Non solo, per chi ha superato i 65 anni è prevista l’esenzione del pagamento del ticket sanitario, a patto di avere un reddito familiare di 36.151,98 euro. Esonero, sempre dai 65 anni in su, anche per il pagamento del ticket di 25 che si applica per gli ingressi in pronto soccorso in codice bianco.

Infine, chi ha più di 75 anni un reddito sotto gli 8.000 euro, è esentato dal pagamento del canone Rai.