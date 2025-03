Bonus anziani: per averlo serve un bisogno assistenziale gravissimo

Il bonus anziani è una novità estremamente importante. Per aiutare gli anziani in difficoltà, il Governo ha introdotto questa misura assistenziale destinata, appunto, agli anziani che si trovano in una condizione di grave necessità. Il bonus è attivo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e ha l’obiettivo di migliorare l’assistenza domiciliare e favorire l’autonomia delle persone anziane che hanno bisogno di un continuo sostegno.

A chi è rivolto il bonus anziani

Il bonus anziani è destinato alle persone di almeno 80 anni e che si trovano in una situazione di grave non autosufficienza. Per poter accedere al bonus anziani, il richiedente deve rispettare i seguenti requisiti:

Età minima di 80 anni

Condizione di bisogno assistenziale gravissimo, certificata da un’apposita valutazione medico-sanitaria

ISEE socio-sanitario ordinario non superiore a 6.000 euro

Essere già titolare dell’indennità di accompagnamento

L’accesso al bonus anziani si basa fondamentalmente su due aspetti fondamentali, ovvero:

Valutazione sanitaria: lo stato di disabilità deve essere classificato come gravissimo in base ai parametri stabiliti dalla normativa vigente

Esigenza assistenziale: oltre alla condizione sanitaria, viene valutato il bisogno sociale della persona, verificando la necessità di assistenza continua per le attività quotidiane

Come richiedere il bonus anziani

L’INPS è l’ente incaricata dalla gestione della domanda del bonus anziani. La richiesta deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Dunque, non sono previste procedure cartacee e quindi è necessario accedere ai servizi digitali dell’Istituto per inoltrare la domanda ed è possibile eventualmente anche rivolgersi a un Patronato.