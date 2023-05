Bonus: arrivano quelli per gli under 35, ecco quali sono

Il governo mette a disposizione dei giovani compresi nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni una serie bonus. Vediamo in cosa consistono.

Bonus under 35: quali sono e come richiederli?

Secondo l’Istat, circa il 67,4% dei giovani dai 18 ai 34 anni vive ancora in famiglia. Ecco allora che, per favorire la loro autonomia abitativa e finanziaria, il governo ha messo a disposizione alcuni bonus e incentivi. Si tratta di misure previste dal Decreto Lavoro in vigore da venerdì. Per favorire l’inserimento lavorativo, il dl Lavoro istituisce un incentivo ai datori valido per le assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, pari al 60% della retribuzione mensile lorda. La validità del bonus è di 12 mesi. I requisiti per richiederlo sono l’età, sotto i 30 anni, nessuna iscrizione a corsi di studio o formazione e la registrazione al Programma “Iniziativa occupazione giovani”. Vi è persino un set di aiuti per gli affitti, costituito soprattutto dalle detrazioni fiscali per gli studenti fuori sede e gli inquilini a basso reddito.

Gli incentivi per i datori di lavoro

È previsto tra l’altro un bonus per i privati che assumeranno beneficiari dell’Assegno di inclusione. Dal 1° gennaio 2024 l’incentivo porterà all’esonero per 12 mesi dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori stessi. Il nuovo incentivo per assumere Neet sarà cumulabile con il bonus contributivo per coloro che volessero assumere gli under 36.