Pil: Istat certifica l’aumento dello 0,5%

L’Istat certifica, che nel primo trimestre di quest’anno, il Pil è aumentato dello 0,5%, più di Germania e Francia.

Pil: cosa dicono i dati Istat?

L’Istat porta buone notizie: la ripresa di inizio 2023 prospetta un tasso di crescita del Pil, per l’anno in corso, stimato allo 0,8%. Secondo l’istituto di statistica “la stima preliminare, che ha natura provvisoria, riflette dal lato dell’offerta una crescita sia del comparto industriale, sia di quello dei servizi”. Per quanto riguarda invece il settore primario registra una stazionarietà. “Dal lato della domanda il contributo alla crescita del Pil risulta positivo sia per la componente nazionale, sia per la componente estera. Dopo la lieve flessione congiunturale dell’ultimo trimestre del 2022, la ripresa di inizio 2023 prospetta un tasso di crescita acquisito per il 2023 stimato allo 0,8%“. Il ministero dell’Economia, nella persona di Giorgetti, si dice soddisfatto.

- Advertisement -

La soddisfazione del ministro Giorgetti

Il ministro dell’Economia Giorgetti si dice soddisfatto dei risultati certificati dall’istituto di statistica. “L’ambizione responsabile paga. Alle illazioni rispondono i fatti“, risponde il ministro, chiamando probabilmente in causa gli avversari politici che additavano il governo e i suoi membri come principali responsabili dei problemi economici del Paese.