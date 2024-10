Bonus asilo nido 2024: scadenza e requisiti per richiederlo

Si può presentare la domanda per il bonus asilo nido 2024, ovvero il contributo economico erogato dall’INPS che serve per il pagamento delle rette relative agli asili nido pubblici o privati, compresa anche l’assistenza domiciliare.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per fare la richiesta e ottenere il bonus, il quale può arrivare ad un massimo di 3.600 euro annui in base all’ISEE del soggetto che fa richiesta e al numero di figli.

Le novità per il 2024

Per il 2024 il bonus asilo nido prevede alcune novità interessanti. Prima di tutto c’è una maggiorazione per le famiglie con due figli, ovvero fino a 3.600 euro per chi ha un figlio nato dal 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni.

Inoltre, è necessario avere un ISEE fino a 40.000 euro che rappresenta l’importo base del bonus esteso a più famiglie.

Il bonus asilo nido 2024, dunque, è un aiuto molto importante per le famiglie con figli piccoli, alleggerendo l’impatto delle spese per l’asilo nido o l’assistenza domiciliare. Si stima che nel 2024 il bonus possa essere erogato a circa 300.000 famiglie. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024.

Come richiedere il bonus

La domanda per il bonus asilo nido 2024 può essere presentata comodamente online utilizzando il sito web dell’INPS. In alternativa è possibile effettuare la procedura tramite contact center INPS al numero 803.164, da telefono fisso, o 06164164 da linea mobile.