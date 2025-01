Bonus asilo nido 2025: ecco le nuove regole

Il bonus asilo nido torna anche nel 2025. Ci sono però alcune novità rilevanti legate all’Isee. Gli importi massimi rimborsabili rimarranno invariati rispetto al 2024 e l’adeguamento dell’indice Isee potrebbe portare un rimborso più importante a molte famiglie.

Come funziona il bonus asilo nido

Il bonus asilo nido è un contributo economico erogato dall’INPS per sostenere le spese relative alla frequentazione di asili nido pubblici e privati. Viene riservato a famiglie con bambini di età inferiore a 3 anni e copre, tutto o in parte, le rette pagate. Il bonus può essere richiesto anche per forme di assistenza domiciliare per bambini sotto i 3 anni che sono affetti da gravi patologie croniche.

Per ottenere il bonus asilo nido non è necessario presentare l’Isee ma chi non lo fornisce riceverà solamente l’importo minimo previsto. I requisiti sono i seguenti:

Figli di età inferiore ai 3 anni

Genitore richiedente che sostiene il pagamento della retta

Possesso di permessi di soggiorno validi per chi non è cittadino italiano

Gli importi del bonus asilo nido

Gli importi massimo del bonus asilo nido variano in base al valore Isee minorenni del nucleo familiare.

Isee fino a 25.000 euro: 3.000 euro annui

Isee tra 25.001 euro e 40.000 euro: 2.500 euro annui

Isee oltre i 40.000 euro o senza Isee: 1.500 euro annui

Ricordiamo che per chi vuole richiedere il bonus asilo nido 2024 deve presentare la domanda entro il 31 dicembre 2024. Mentre per il 2025 sarà necessario inviare una nuova domanda non appena l’Inps darà il via al servizio. Molto probabilmente questo avverrà entro i primi mesi del prossimo anno.