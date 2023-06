Bonus asilo nido commercialisti: ecco come richiederlo

Il bonus asilo nido commercialisti sarà presto disponibile con domanda da presentare alla cassa con modalità esclusivamente online.

Bonus asilo nido commercialisti: quando potremo richiederlo?

Sarà possibile presentare la domanda per il bonus asilo nido commercialisti nei mesi a venire. La piattaforma di riferimento aprirà il 1° agosto 2023 e resterà aperta per i successivi 3 mesi. Il contributo previsto dal governo viene riconosciuto agli iscritti alla cassa previdenziali commercialisti, per far fronte alle spese riguardanti la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia dei propri figli. Possono beneficiare del bonus anche i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo, e quelli in collocamento provvisorio ai coniugi. L’anno educativo in cui investire il bonus è quello che va dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023.

Per avere il bonus serve, oltre all’iscrizione alla cassa previdenziale (Cassa Dottori Commercialisti) anche il rispetto di un preciso requisito reddituale.

Bonus asilo nido commercialisti: i requisiti

Tra i requisiti da rispettare per ottenere il bonus c’è un reddito professionale che va fino a 30.000 euro, per il periodo di imposta relativo all’anno 2021. Se entrambi i genitori sono commercialisti iscritti alla cassa, solo uno può presentare la domanda. Esclusi dal bonus sono i commercialisti titolari pensione, tranne nei casi di pensione di invalidità.

Il contributo è un rimborso a fronte della spesa sostenuta, il cui importo massimo è di 1.000 euro per ogni figlio. I rimborsi inferiori a 200 euro non prevedono utilizzo del bonus. Il governo ha stanziato 2.000.000 di euro per l’agevolazione.

Se l’ammontare delle domande accolte dovesse superare la somma stanziata, l’importo del bonus asilo nido commercialisti sarà riconosciuto nella misura percentuale pari al rapporto tra 2.000.000 di euro e l’ammontare complessivo relativo alle domande accolte.

Quando e come inoltrare la domanda

La domanda si inoltra tramite il servizio online DAS e nel periodo che va dal 1° agosto 2023 al 31 ottobre 2023. Bisogna presentare una domanda per ogni figlio. Se il commercialista gode di altri contributi, come ad esempio il bonus nido INPS, potrà avere quello per commercialisti solo per la parte eventualmente residua.

Dove presentare domanda

La domanda si presenta sul sito www.cnpadc.it. Alla richiesta bisogna allegare le ricevute di pagamento fiscalmente valide, recanti l’indicazione dell’asilo nido o scuola dell’infanzia. Bisogna allegare anche la ricevuta di pagamento nel caso il documento di spesa indichi la possibilità di pagamento successivo all’emissione o in caso di pagamento da perfezionare.