Bonus assunzioni 2025: ecco come funziona e chi sono i beneficiari

Il bonus assunzioni 2025 permette di ottenere una maxi deduzione del costo del lavoro che offre interessanti vantaggi dal punto di vista fiscale. In questo articolo scopriamo come funziona nel dettaglio il bonus assunzioni.

Come funziona il bonus assunzioni 2025

Come abbiamo detto, il bonus assunzioni 2025 consiste in una maxi deduzione del costo del lavoro. Il costo del lavoro può essere maggiorato del 20% o del 30%, in base alla tipologia di lavoratori assunti. Quindi, il costo del personale viene aumentato per un importo pari al 20% o 30%, a seconda dei casi.

L’agevolazione dunque riguarda i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Attenzione però, il bonus può salire in caso di personale neo assunto dal 120% al 130%, se l’assunzione riguarda categorie di lavoratori che godono di una speciale tutela, ovvero:

Persone con disabilità

Persone svantaggiate

Ex degente di ospedali psichiatrici

Soggetti in trattamento psichiatrico

Tossicodipendenti

Alcolisti

Minori in età lavorativa che sono in situazione di difficoltà familiare

Chi può beneficiare del bonus assunzioni 2025

Possono accedere al bonus assunzioni 2025 imprese e professionisti, anche in forma associata. Ci sono poi dei requisiti da rispettare. Infatti, il bonus assunzioni 2025 è riconosciuto solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato: