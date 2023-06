Bonus assunzioni disoccupati: cos’è e come richiederlo

Il governo ha predisposto agevolazioni per i datori di lavoro che assumano disoccupati nel 2023, con contratti a tempo indeterminato: si tratta del bonus assunzioni disoccupati 2023. Vediamo come richiederlo e quali sono i requisiti da rispettare.

Bonus assunzioni disoccupati: chi ne beneficia?

Per le assunzioni del 2023 troviamo diversi incentivi che il governo ha messo a disposizione ad aziende e datori di lavoro. Certuni sono introdotti dal decreto Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 maggio. Tra questi troviamo il bonus 60% della retribuzione per l’assunzione di “Neet”, l’agevolazione per chi assume beneficiari dell’assegno per l’inclusione e l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità. Ci sono inoltre gli incentivi per chi assume i beneficiari del reddito di cittadinanza, i giovani under 36, i lavoratori over 50 o le donne. A questi si aggiunge anche il “bonus assunzione” per i lavoratori disoccupati, che consiste in agevolazioni per imprese e datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato quei lavoratori disoccupati, senza vincoli legati all’età. Il bonus va anche al datore o all’azienda che trasformi un contratto a tempo determinato in indeterminato.

Bonus assunzioni disoccupati: a quanto ammonta l’agevolazione?

Al datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato il lavoratore disoccupato andrà un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che avrebbe corrisposto al lavoratore, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore.

L’importo che spetta al datore di lavoro non può superare retribuzione del lavoratore né quella dell’indennità NASpI percepita dal lavoratore. Il datore di lavoro, poi, può percepire il contributo per un periodo massimo di 2 anni. Nel caso in cui il lavoratore raggiunga i requisiti per la pensione (anticipata o meno che sia), il diritto all’agevolazione viene meno. Un passaggio importante da ricordare è che nel momento dell’assunzione, l’impresa deve dichiarare sotto la propria responsabilità che non si siano verificate certune condizioni ostative.

Come ottenere l’agevolazione

Le istruzioni per richiedere il bonus assunzioni disoccupati sono contenute nella circolare INPS numero 175 del 2013. Per accedere al contributo, i datori di lavoro dovranno prrsentare alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi una specifica dichiarazione di responsabilità. La Sede cui è stata inoltrata la richiesta provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare diritto e durata del contributo in questione. L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa attraverso comunicazione all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.