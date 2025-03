Bonus assunzioni under 35: che caos! Il decreto è stato ritirato. Ecco i dettagli

Il bonus under 35 è un provvedimento che, fin da subito, è stato annunciato con grande entusiasmo. Si tratta di un’opportunità straordinaria per favorire l’occupazione giovanile, ma adesso è arrivato un brusco stop. infatti, il bonus assunzioni under 35 che prevedeva un incentivo per le imprese che assumono giovani lavoratori, è stato prima approvato dal governo e poi incredibilmente ritirato senza preavviso.

Come funziona il bonus assunzioni under 35

Il bonus assunzioni under 35 prevede una decontribuzione totale sui contributi a carico del datore di lavoro fino a 500 euro per ogni nuovo assunto. Il tetto sale a 650 euro per le imprese del Sud. La misura è valida per 24 mesi ed è usufruibile per i datori di lavoro privati che assumono giovani con i seguenti requisiti:

Età inferiore ai 35 anni nel momento dell’assunzione

Lavoratori già assunti con contratti di apprendistato non convertiti

Assunzione a tempo indeterminato per la prima volta

Trasformazione di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato

Lo stop improvviso

Dopo essere stato ufficialmente annunciato, il bonus assunzioni under 35 è misteriosamente scomparso. Anzi, in realtà è riapparso con la dicitura “non approvato”, generando molto caos. Infatti, diverse aziende avevano già assunto personale contando su questo bonus e ora si trovano in una situazione di forte difficoltà.

Per ora, dunque, le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 30 giugno 2025 restano escluse dalla decontribuzione. Vediamo se nelle prossime settimane ci saranno novità per sbloccare questa situazione di stallo.