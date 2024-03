Bonus benzina 2024: ecco come richiederlo e a chi spetta

Il bonus benzina rappresenta un contributo economico di 200 euro utile per fronteggiare l’aumento del costo del carburante e incluso nel Decreto Aiuti. Vediamo nel dettaglio come funziona e chi può richiederlo.

Bonus benzina 2024: a chi spetta

La misura è prevista, come detto, nel Decreto Aiuti ed è rivolta ai lavoratori che hanno un reddito annuo lordo inferiore ai 35.000 euro. Si tratta di un bonus che viene erogato una tantum, quindi previsto per una sola volta.

Il bonus è destinato soltanto all’acquisto di carburante, con l’obiettivo di aiutare chi usa l’auto per motivi personali o di lavoro. Ricordiamo quindi l’erogazione del bonus non avverrà in maniera automatica, ma dipenderà dalla politica aziendale. Sarà il datore di lavoro a decidere modalità e criteri di assegnazione ai propri dipendenti.

Possono beneficiare del bonus benzina, i lavoratori dipendenti nel settore privato, oltre ai lavoratori in smart working. Restano invece escluse le amministrazioni pubbliche.

Il contributo sarà di massimo 200 euro e sarà sotto forma di Fringe benefit, quindi la tassazione sarà estremamente bassa, ma il contributo sarà comunque soggetto a oneri contributivi.

Bonus benzina: come richiederlo nel 2024

Per la richiesta del bonus benzina fino a 200 euro non bisogna presentare la domanda, poichè è il datore di lavoro che decide se corrispondere il contributo e l’importo.

Quando arriva il bonus benzina

Come abbiamo specificato, sarà l’azienda a decidere modalità e criteri di assegnazione del bonus benzina. Ad ogni modo, dovrebbe arrivare direttamente in busta paga e la misura è valida fino al 31 dicembre 2024.