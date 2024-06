Bonus bollette: ecco come ottenere fino a 1.015 euro

Il bonus bollette di 1.015 euro è utile per contrastare gli aumenti legati all’elettricità e al gas, si tratta di un sostegno molto importante per le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà.

In sostanza, il bonus bollette si suddivide in tre categorie, ovvero:

Bonus energia elettrica

Bonus gas

Bonus idrico

Se per ottenere il bonus idrico è sufficiente avere un ISEE inferiore ad un determinato livello, il bonus per luce e gas tiene invece conto di numerosi fattori e varia in base a diversi parametri.

Bonus fino a 665,2 euro per la corrente

Per stabilire il valore del bonus luce occorre prendere in considerazione il valore iSEE che non deve essere superiore a 9.530 euro, ISEE che sale fino a 20.000 euro per le famiglie con 4 figli a carico.

Attenzione però, l’importo varia anche in base al numero di componenti del nucleo familiare. Infatti per le famiglie che hanno più di 4 componenti, è previsto un bonus pari a 163,80 euro per trimestre, ovvero 665,2 euro all’anno.

Bonus fino a 360,36 euro per il gas

Il bonus bollette gas spetta anche in questo caso ai nuclei familiari con ISEE fino a 9.530 euro, ISEE che sale a 20.000 euro in caso di famiglie con almeno 4 figli a carico. Il bonus però è vincolato anche all’utilizzo che si fa del gas e dalla zona climatica in cui si risiede.

Inoltre, il bonus gas non è uguale ogni mese in quanto cambia ogni trimestre. Infatti, nei mesi invernali quando sale il consumo di gas, il valore del bonus è più elevato.

il bonus con l’importo maggiore, ovvero 90,09 euro a trimestre e quindi 360,36 euro all’anno, viene riconosciuto ai nuclei familiari con più di 4 componenti che utilizzano il gas per la fornitura di acqua calda, cottura cibi e riscaldamento e che si trovano in zona climatica D.