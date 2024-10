Bonus ristrutturazione al 50%: confermato anche per il 2025 ma solo per la prima casa

La notizia era nell’aria, ma adesso è arriva anche l’ufficialità: il bonus ristrutturazione resta al 50% anche per il 2025 ma sarà valido solamente per la prima casa. Questo è quanto previsto dalla Manovra.

Il governo dunque ha deciso di prorogare ancora per un anno il bonus ristrutturazione al 50% con un limite di spesa pari a 96.000 euro. Ricordiamo che, senza la proroga, il bonus sarebbe sceso al 36% con un tetto di spesa fissato a 48.000 euro anche per le prime case, oltre che per le seconde.

- Advertisement -

Per le abitazioni principali quindi la buona notizia è che il bonus resta valido ancora per un anno e il costo stimato di questa proroga è intorno ai 600 milioni di euro.

Bonus ristrutturazione 2025: cosa cambia per le seconde case

Come spiegato dal Ministro dell’Economia, quindi, il governo ha deciso di prevedere per il 2025 una detrazione pari al 50% per la prima casa. Per le seconde case, invece, si passa al 36% dal 2025 al 2027 e al 30% dal 2028 al 2033.

- Advertisement -

Dal 2026, salvo ulteriori proroghe, anche il bonus ristrutturazione per la prima casa passerà dall’attuale 50% al 36%.

Prorogato anche il bonus mobili

Durante la conferenza stampa del governo, il vice ministro Leo ha annunciato a sorpresa la proroga anche per il bonus mobili che dunque, anche nel 2025, rimarrà al 50%. Si tratta di una detrazione, pari appunto al 50%, per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici.

- Advertisement -

La notizia, come detto, ha colto abbastanza di sorpresa un pò tutti, dato che in molti davano per certa la mancata proroga del bonus mobili che invece rimarrà invariato anche per tutto il prossimo anno.