Bonus box auto 2025: ecco come funziona e a chi è destinato

Novità interessante che riguarda i box auto. Arriva infatti il bonus che permette di accedere alla detrazione del 50% per l’acquisto o la costruzione di un box auto pertinenziale. L’agevolazione rientra all’interno del bonus ristrutturazione, ma è possibile accedervi solo se il box è una nuova costruzione e può essere richiesta con la presentazione del Modello 730.

Come funziona il bonus box auto 2025

Dunque, i contribuenti possono accedere al bonus ristrutturazione a seguito dell’acquisto o della costruzione del box auto. Si può ottenere una detrazione IRPEF pari al 50% calcolata su una spesa massima di 96.000 euro. Dal 2026 questa agevolazione scenderà al 36%. Se il box risulta essere pertinenziale ad una seconda casa, l’aliquota scende al 36% e dal prossimo anno al 30%.

Si giunge quindi a un rimborso massimo di 48.000 euro e il rimborso avviene in dieci rate annuali di pari importo. Attenzione però, si perde il diritto all’agevolazione in caso di cambio di destinazione d’uso quando viene effettuata in un momento successivo alla conclusione dei lavori.

Chi può richiedere il bonus box auto 2025

Per poter accedere alla detrazione, il contribuente deve rispettare determinati requisiti come:

Essere proprietario o aver sottoscritto un patto di cosa futura del box auto realizzato o che verrà costruito

Deve esserci il vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del contribuente e nel caso in cui il box auto sia in corso di costruzione è obbligatorio creare il suddetto vincolo

I costi devono essere imputabili unicamente alla realizzazione del parcheggio, quindi essere completamente separati dagli eventuali costi accessori e da quelli che non sono ammessi al beneficio fiscale

Naturalmente le spese devono essere documentate direttamente dall’impresa di costruzioni, anche quando fosse concessionaria del diritto di superficie sull’area pubblica.