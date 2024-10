Bonus caldaie: c’è tempo solo fino a fine anno per richiederlo

Chi ha intenzione di sostituire la propria caldaia deve fare in fretta. Infatti c’è tempo solo fino al 31 dicembre 2024 per usufruire del bonus per installare una caldaia a condensazione che, come noto, comporta notevoli vantaggi in merito a consumi ed efficienza.

Inoltre, volendo c’è la possibilità di installare anche una caldaia ibrida, un sistema che coniuga la caldaia a condensazione con una pompa di calore. Si tratta di un’altra soluzione estremamente interessante ed evoluta.

- Advertisement -

Appare ormai scontato che nel 2025 il bonus caldaia non sarà più confermato, anche a causa della famosa direttiva casa green. Quindi sono gli ultimissimi mesi per richiederlo.

Bonus caldaia 2024: dal 2025 sparirà?

Dunque, a partire dal 1° gennaio del 2025 i bonus fiscali per l’acquisto di caldaie a gas a condensazione tradizionali potrebbero definitivamente sparire. Infatti, per quanto riguarda gli incentivi per l’efficienza energetica, anche il nostro paese si adegua alla direttiva europea casa green, la quale richiede a ogni Stato Membro dell’Unione Europea di impegnarsi a fondo per attuare un nuovo piano di riqualificazione degli edifici.

- Advertisement -

Nella nuova Legge di Bilancio 2025 potrebbero quindi non esserci più questi incentivi che sono dunque a forte rischio di eliminazione. In base a quanto indicato dalla direttiva casa green verranno privilegiate le misure che puntano a garantire una riduzione dell’energia primaria media utilizzata dagli edifici residenziali.

Con la direttiva casa green è obbligatorio cambiare caldaia?

Bisogna però sottolineare che la direttiva casa green non prevede la sparizione delle caldaie a gas a condensazione. Infatti, queste continueranno a esistere fino al 2040, ma gli incentivi potrebbero riguardare solamente chi acquista caldaie ibride.

- Advertisement -

In definitiva, si si vuole installare a casa una caldaia tradizionale a condensazione o sostituire quella già esistente con un modello più recente ed efficiente, bisogna approfittare immediatamente del bonus caldaie 2024 che, come detto, scade il 31 dicembre di quest’anno.