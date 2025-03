Bonus cancello elettrico 2025: ecco come funziona

Il bonus cancello elettrico 2025 è particolarmente interessante, in quanto prevede una detrazione fiscale sulle spese sostenute. In questo articolo andiamo ad approfondire tutti i dettagli che riguardano il bonus cancello elettrico.

Come funziona il bonus cancello elettrico 2025

Il bonus cancello elettrico rientra tra le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Ristrutturazioni e si applica a una vasta gamma di interventi edilizi, tra cui la manutenzione straordinaria, nella quale rientra anche l’installazione di un sistema di automazione per cancelli, dato che prevede l’integrazione di nuove tecnologie all’interno della proprietà.

Il bonus è accessibile a tutti i contribuenti Irpef, sia residenti che non residenti in Italia. Possono richiederlo non solo i proprietari dell’immobile, ma anche coloro che hanno altri diritti sull’immobile, come usufruttuari, inquilini o comodatari. Anche i familiari conviventi possono accedere alla detrazione, a condizione che siano intestatari dei pagamenti.

Ricordiamo che per il 2025 la detrazione è pari al 50% per la prima casa, mentre per le seconde case scende al 36%. il tetto massimo di spesa è fissato in 96.000 euro per ogni unità immobiliare, mentre dal 2026 queste percentuali caleranno.

Come accedere al bonus cancello elettrico 2025

Per poter usufruire della detrazione, è fondamentale rispettare alcuni requisiti, ovvero:

Tutte le spese devono essere documentate tramite bonifici e fatture intestate ai beneficiari

Il bonus può essere richiesto anche da chi ha già stipulato un compromesso, a patto però che sia già in possesso dell’immobile e che il compromesso sia registrato prima della dichiarazione dei redditi

Inoltre, chi esegue i lavori in proprio i lavori può detrarre le spese sostenute per l’acquisto dei materiali.