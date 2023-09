Bonus carburante 2023: arriva la card contro il caro benzina. Varrà più 150 euro

Il costo della benzina ha superato la soglia di due euro a litro, un vero salasso per le famiglie e i lavoratori. Il governo anche quest’anno potrebbe attivare il bonus carburante 2023.

Se ne sta occupando il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Quest’anno, il bonus potrebbe essere consegnato sotto forma di social card molto simile a quella del bonus alimentare “Dedicata a te”.

Il valore ipotizzato è di 150 euro ma potrebbe anche essere più alto. Sono le parole di Adolfo Urso, ministro del Made in Italy che ha invitato alla cautela, ovvero non bisogna dare cifre adesso perché è troppo presto.

Le parole di Adolfo Urso sulla card contro il caro benzina

“Già nel prossimo Consiglio dei ministri affronteremo l’emergenza carburante con due provvedimenti per sostenere famiglie e imprese. Altri andranno in finanziaria”.

“Le misure per fronteggiare l’incremento del carburante dovuto alle mutate condizioni internazionali saranno predisposte in parte già nel prossimo Consiglio dei ministri, con due iniziative nei confronti dei ceti meno abbienti e del settore dell’autotrasporto merci, anche per evitare che si alimenti la spirale inflazionistica.”

“L’idea è replicare il modello della social card con un bonus per le famiglie in una situazione economica più fragile”.

Queste le parole del ministro del Made in Italia, Adolfo Urso.

Come funzionerà la card bonus carburante 2023

L’agevolazione, al momento ipotizzata a 150 euro, sarà caricata su una social card che riceveranno le persone con Isee fissato a 25.000 euro, quindi le fasce più deboli. La social card si potrà utilizzare soltanto per l’acquisto di gasolio, benzina, gpl, metano e per le ricariche elettriche. La misura sarà finanziata con l’extragetti Iva che vale due miliardi di euro.

Ecco i dati dell’Osservatorio prezzi di 18.000 impianti al 5 settembre, dati comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: la benzina self service costava in media 1,959 euro al litro, il gasolio al self service ha toccato quota 1,864 euro al litro. In autostrada i costi della super superano abbondantemente i 2 euro /2,7 euro in provincia di Varese. (Fonte: fiscoetasse).