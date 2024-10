Bonus casa 2025: novità in vista, arrivano i certificati bianchi. Ecco cosa sono

La revisione dei bonus casa potrebbe portare all’introduzione dei certificati bianchi, che in realtà non rappresentano una novità in senso assoluto in merito all’efficienza energetica. Parliamo di strumenti chiamati Titoli di Efficienza Energetica (TEE) hanno una storia lunga alle spalle, ma la loro introduzione nel settore residenziale rappresenta l’inizio di una nuova era.

Inoltre, questa novità dovrebbe mettere la parole fine ai bonus ristrutturazione per come li conosciamo oggi. Ma cosa comporta questa novità? Lo scopriamo in questo articolo.

- Advertisement -

Bonus casa 2025: ecco i certificati bianchi

Dunque, si profila una novità rilevante per il 2025 con l’introduzione dei certificati bianchi nel bonus ristrutturazione. Si tratta di strumenti già in essere nel settore aziendale e rappresentano un meccanismo evoluto e innovativo per promuovere il risparmio energetico nelle abitazioni e negli edifici.

In sostanza, i certificati bianchi sono documenti negoziabili che certificano il raggiungimento di obiettivi di riduzione dei consumi energetici. Ogni certificato corrisponde al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).

- Advertisement -

Questi titoli vengono emessi dal gestore dei mercati energetici (GME) creano un vero e proprio mercato del risparmio energetico. La durata di un certificato bianco è pari a cinque anni, ma può essere esteso fino a otto anni in presenza di interventi particolarmente significativi come, ad esempio, l’installazione di un cappotto termico.

Come funzionano i certificati bianchi?

Fondamentalmente i certificati bianchi basano il loro funzionamento su un sistema di premiazione per chi si impegna a ridurre i consumi energetici. Dunque, quando un privato o un’azienda presentano un progetto di riqualificazione energetica, possono richiedere il certificato bianco.

- Advertisement -

Naturalmente ogni progetto viene analizzato e convalidato dal gestore dei servizi energetici. Inoltre, il valore economico dei certificati bianchi non è fisso ma varia in base alla dinamiche di mercato.