Bonus colf e badanti: fino a 3.900 euro di incentivi

Il 2025 parte con una bella notizia: infatti vengono confermati i bonus colf e badanti erogati da Casa.sa Colf. Si tratta di due bonus, il primo è pari a 3.600 euro annui che consiste in un rimborso di 300 euro al mese per i datori di lavoro non autosufficienti. Mentre il secondo è un bonus maternità da 300 euro una tantum per i datori di lavoro che devono sostituire una colf o badante in maternità.

I requisiti per i due bonus

Per ottenere il bonus da 300 euro mensili non basta aver assunto un collaboratore con contratto regolare. Bisogna infatti rispettare altri requisiti, ovvero:

- Advertisement -

Aver versato almeno un anno di contributi in favore di Cas.sa Colf

Il richiedente, al momento dell’iscrizione alla Cassa, non deve avere ancora compiuto i 60 anni

Il datore di lavoro deve versare in uno stato di non autosufficienza

Mentre per ottenere il bonus maternità che, come abbiamo detto, è pari a 300 euro una tantum, i requisiti da rispettare sono i seguenti:

Aver versato almeno un anno di contributi alla Cassa

Presentare la documentazione che attesti l’assunzione del sostituto

Come funziona

I contributi a Cas.sa Colf vengono versati trimestralmente e vengono calcolati in base alle ore di lavoro svolto durante i tre mesi. Se la somma versata annualmente non raggiunge i 25 euro, cifra minima richiesta per accedere alle prestazioni, è possibile procedere all’integrazione volontaria.

- Advertisement -

Per i lavoratori domestici, i contributi versati da tutti i datori di lavoro vengono cumulati per calcolare l’importo totale disponibile al momento della richiesta.