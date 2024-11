Bonus colonnine elettriche: domande entro il 22 novembre

Tra pochi giorni non sarà più possibile richiedere il bonus colonnine elettriche. La scadenza, infatti, è fissata per il 22 novembre. Dunque, chi vuole acquistare una colonnina per la ricarica del proprio veicolo elettrico a casa, deve fare in fretta.

Presentando la domanda sarà possibile ottenere il rimborso dei costi di installazione e di tutte le spese accessorie. In totale è stato messo a disposizione un fondo pari a 20 milioni di euro.

- Advertisement -

Cos’è il bonus colonnine elettriche 2024

Il bonus colonnine elettriche, come detto, è un contributo per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Possono richiedere il bonus sia le persone fisiche che i condomini in caso di posa in opera sulle parti comuni.

Il bonus prevede un limite di spesa massimo di 8.000 euro per gli impianti condominiali e un tetto massimo di 1.500 euro per gli impianti domestici.

- Advertisement -

Tra le spese ammesse, oltre ai costi della colonnina, ci sono quelle per l’installazione, impianti elettrici, opere edili necessarie, dispositivi per il monitoraggio, progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e connessione alla rete elettrica.

Le infrastrutture di ricarica devono essere nuove di fabbrica e con una potenza standard.

- Advertisement -

Come ottenere il bonus colonnine elettriche 2024

Per ottenere il bonus è necessario inviare documenti di spesa e la copia dei pagamenti. Pagamenti che, ricordiamo, devono essere tracciabili utilizzando dunque modalità come carta di credito o debito intestata a chi richiede il contributo o bonifico bancario.

Necessaria anche la relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle spese sostenute, allegando la certificazione di conformità che attesti l’avvenuta installazione.

La domanda deve essere presentata attraaverso l’apposita piattaforma online, seguendo le indicazioni. La scadenza, come detto, è fissata per il 22 novembre 2024.