Bonus condizionatori 2025: ecco come funziona la detrazione

Il 2025 accoglie anche il bonus condizionatori. Si tratta di una misura che consente di ottenere una detrazione del 50% sull’acquisto di climatizzatori, pompe di calore e scaldabagni a pompa di colore. Favorendo così la diffusione di tecnologie ad alta efficienza e a basso impatto ambientale.

Come funziona il bonus condizionatori 2025

Dunque, come detto, il bonus condizionatori consente di beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di apparecchiature ad alta efficienza energetica. Tra le spese ammesse rientrano:

Climatizzatori a pompa di calore: si tratta di dispositivi di nuova generazione che permettono sia il riscaldamento che il raffreddamento. Garantiscono un’elevata efficienza energetica

Pompe di calore: vengono utilizzate per la climatizzazione o la produzione di acqua calda sanitaria. Rappresentano una soluzione estremamente performante oltre che ecologica

Scaldabagni a pompa di calore: riducono i consumi legati alla produzione di acqua calda

L’importo massimo detraibile è legato alla spesa sostenuta, con un tetto massimo fissato in 96.000 euro per interventi che rientrano nel bonus ristrutturazione. In caso contrario, il limite viene calcolato in base al costo del dispositivo e all’installazione. La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Come richiedere il bonus condizionatori 2025

Per richiedere il bonus condizionatori 2025 è necessario, prima di tutto, produrre la documentazione richiesta. Ovvero:

Fatture o ricevute fiscali relative all’acquisto e all’installazione degli impianti

Bonifici parlanti o altre modalità di pagamento che comunque devono essere tracciabili

Certificazione APE che attesta il miglioramento energetico dell’immobile

La detrazione del 50% deve essere richiesta al momento della dichiarazione dei redditi, compilando il modello 730 o il modello PF.