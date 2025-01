Bonus cultura 2025: ecco a chi spetta e come ottenerlo

Buone notizie in merito al bonus cultura: infatti, la misura è stata confermata anche per il 2025. Dunque, alcuni studenti ne potranno beneficiare anche se rispetto al passato sono state apportate modifiche sostanziali. Già dallo scorso anno sono cambiate le regole per il beneficio, il quale viene concesso ai 18enni grazie alla creazione della Carta della cultura e la Carta del merito.

Ecco le novità del bonus cultura 2025

Come detto, il bonus cultura 2025 viene sostituito dalla Carta della cultura e dalla Carta del merito. Nel dettaglio, la Carta della cultura viene concessa agli studenti 18enni che ricevono la somma di 500 euro che può essere utilizzata per acquistare libri, corsi di formazione, abbonamenti a riviste e giornali, biglietti per i concerti, musei e spettacoli. I beneficiari devono avere un valore ISEE inferiore a 35.000 euro e il bonus è riservato ai nati nel 2006, che hanno quindi compiuto 18 anni nel 2024.

- Advertisement -

La Carta del merito, invece, viene concessa solo agli studenti che si sono distinti per il loro rendimento scolastico. Il valore del bonus, anche in questo caso, è pari a 500 euro ed è riservato a chi ha conseguito il diploma di maturità con un voto di 100 o 100 e lode entro i 19 anni di età.

Come richiedere il bonus cultura 2025

Per ottenere il bonus cultura 2025, è necessario effettuare la richiesta. Ricordiamo che le due misura di cui abbiamo parlato, sono cumulabili. In sostanza, chi ha conseguito la maturità con una votazione di 100 o 100 e lode, entro i 19 anni, potrà ricevere un contributo complessivo di 1.000 euro.

- Advertisement -

La domanda può essere presentata dal 31 gennaio al 30 giugno 2025 attraverso il portale ufficiale del ministero della Cultura, accedendo tramite SPID o Carta d’identità elettronica. Una volta effettuata la richiesta, e ottenuta la conferma tramite email, i bonus saranno visibili e utilizzabili sulla piattaforma.