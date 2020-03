Bonus cultura, come chiedere il voucher e registrarsi sull’app 18

Bonus 18 app: come richiedere il buono e come utilizzarlo

Il bonus cultura 18 app è un buono che, chi ha compiuto 18 anni nel 2019 può ottenere per acquistare libri, musica, partecipare ad eventi, iscriversi a corse di lingue straniere ecc. Da pochi giorni è possibile registrarsi ed usufruire dei fondi stanziati dalla legge di bilancio del 2020. Inizialmente, l’importo doveva essere ridotto, tuttavia anche per i nati nel 2011 sono previsti 500 euro.

C’è tempo fino al 31 agosto 2020 per registrarsi e fino al 28 febbraio 2021 per spendere i buoni.

Come iscriversi a 18app

Per iscriversi all’app bisogna essere in possesso delle credenziali Spid, in modo da utilizzare il buono in completa trasparenza e sicurezza. Successivamente, occorre effettuare la registrazione sul sito 18app. Al termine, comprarirà un messaggio di conferma dell’avvenuta registrazione e sarà possibile visualizzare i buoni spesa (voucher)

Attualmente non è disponibile un’applicazione ufficiale scaricabile dai marketplace di Iphone e Android, l’unica modalità di accesso è quella indicata, accessibile tramite smarphone, computer, tablet o altri device connessi a intenet.

Come si può generare un buono / voucher

Per generare il buono bisogna scegliere la tipologia di esercente (fisico oppure un e-commerce), il bene da acquistare e l’importo del buono da utilizzare. Poi bisogna verificare che l’esercente aderisca al sistema 18 app, e successivamente seguire questi passaggi: