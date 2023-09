Bonus docenti 2024: tutte le novità

In molti pensavano che il bonus docenti non sarebbe stato confermato, invece la carta del docente ci sarà anche per l’anno 2023/2024.

Parliamo di un importo di 500 euro caduno che il beneficiario può utilizzare per l’acquisto di tante cose utili all’insegnamento. A tutti gli effetti, è un voucher spendibile in prodotti utili come computer, libri, corsi di formazione. E anche biglietti di eventi correlati alla materia insegnata.

I fondi nella carta docente 2023 dovevano essere spesi entro il 31 agosto di quest’anno. La stessa cosa varrà anche per l’edizione 2024, il voucher si può utilizzare sia nei negozi fisici che nei negozi online.

Come si ottiene la carta docente 2024?

Il bonus o carta del docente non va richiesto, infatti il beneficiario la riceve di diritto, quindi in automatico. Per utilizzarla bisogna essere iscritto al portale Carta del Docente, si trova all’interno del sito del Ministero dell’Istruzione.

Per l’ingresso, si utilizzano le credenziali Spid o Cie, solo così è possibile generare i buoni da utilizzare per gli acquisti. I buoni devono essere della cifra desiderata, potranno essere utilizzati nel negozio fisico online per ottenere uno sconto.

Altre istruzioni e settori di utilizzo della Bonus insegnanti

All’interno del portale, bisogna cercare il comando “crea buono“, poi scegliere tra le due opzioni online o fisico, coincidono con spesa in uno store online o spesa nei negozi fisici.

Si dovranno selezionare altre opzioni, ad esempio, cinema, musei, computer, libri, eccetera. Nel campo “importo del buono” inserire la somma che si vuole spendere e poi crea buono. Lo sconto prenderà la forma di un codice QR e codice alfanumerico. Selezionare l’opzione Salva come immagina o come PDF, conservate il buono e utilizzatelo o in uno store online o in un negozio.

Con la carta docente 2024 si potranno acquistare anche abbonamenti?

Secondo le ultime informazioni, anche nel 2024 il bonus da 500 euro destinato ai docenti non sarà spendibile per abbonamenti telefono a adsl, di viaggio, piattaforme come Netflix, spesso sono i negozi e gli e-commerce stessi a indicare dove è possibile utilizzare la Carta del docente.