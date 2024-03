Bonus edicole fino a 2.000 euro, entro il 15 aprile si deve presentare la domanda

Il canale telematico per poter richiedere il bonus edicole rimarrà attivo fino alle ore 17 di lunedì 15 aprile. Questo consentirà di poter ottenere il bonus edicole 2023 per le spese sostenute da punti vendita di giornali e riviste, nel corso del 2022.

Il bonus fa parte del Dpcm del 10 agosto 2023, che definisce la ripartizione delle risorse del fondo straordinario per gli interventi di sostegno nei confronti dell’editoria.

- Advertisement -

In cosa consiste il bonus edicole e a chi spetta

Il bonus edicole è un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con particolare riferimento al locale commerciale che viene utilizzato per l’attività, ai fini Imu, Tasi ,Tari, Cup, canone di locazione, fornitura elettrica, internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o telematici o di strumenti per il POS.

La domanda può essere presentata direttamente dall’edicolante o dal legale rappresentante dell’impresa. Si può fare esclusivamente in via telematica, tramite il portale impresainungiorno.gov. Naturalmente ogni impresa può presentare una sola domanda.

- Advertisement -

A quanto ammonta il bonus edicole

Per il bonus edicole è stato disposto un fondo complessivo di 140 milioni di euro, ed è previsto anche un contributo una tantum fino a 2.000 euro per interventi previsti e realizzati nel 2023, oltre al contributo di cui abbiamo parlato in precedenza del 50% delle spese sostenute nel 2022.

Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente del richiedente.