Bonus elettrodomestici 2024: che cos’è, a chi spetta, quanto vale

Il “Bonus Elettrodomestici 2024” è un incentivo che prevede un contributo pari al 30% del costo di acquisto di un nuovo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ogni apparecchio. Se il reddito ISEE del nucleo familiare dell’acquirente è inferiore a 25.000 euro, il bonus può aumentare fino a 200 euro. Questa misura, se confermata, mira a promuovere l’efficienza energetica domestica e richiede il riciclo degli apparecchi vecchi durante l’acquisto dei nuovi. Si aggiunge a diversi aiuti e incentivi destinati alla casa che vengono erogati ogni anno.

Destinatari e tipi di elettrodomestici

Il bonus è destinato ai consumatori finali e potrebbe essere inserito nella Legge di Bilancio 2024. Si applica a elettrodomestici di classe energetica specifica: classe A per lavatrici e lavasciuga, classe C per lavastoviglie, classe D per frigoriferi e congelatori.

Il contributo è valido per il triennio 2023-2025, con un limite complessivo di spesa di 400 milioni di euro.

Il bonus elettrodomestici premia chi acquista modelli ad elevata efficienza energetica e, insieme, rottamano, i prodotti obsoleti da destinare al riciclo.

Come richiedere il bonus

Per richiedere il bonus, si dovranno seguire le istruzioni stabilite da un Decreto ministeriale, che sarà emesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge istitutiva. Se la misura sarà confermata, è previsto che il bonus elettrodomestici 2024 potrà essere attivo dal 1° gennaio 2024, a meno di eventuali ritardi dovuti al Decreto attuativo.

Questo bonus potrebbe anche intersecarsi con il bonus mobili 2024 e la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ma le specifiche differenze in termini di importo e requisiti saranno definite con l’approvazione della Legge di Bilancio 2024. Si raccomanda di tenere d’occhio gli sviluppi futuri riguardo a questa misura di incentivazione elettrodomestici per l’anno 2024.