Bonus fino a 100.000 euro per i giovani imprenditori agricoli

Il settore agricolo è tanto affascinante quanto complicato. Infatti, per potervi accedere bisogna fare i conti con dei costi elevati e un rischio d’impresa piuttosto importante, che spesso scoraggia i giovani.

Non solo, alle difficoltà oggettive si aggiunge anche la necessità di avere delle competenze specifiche e una forte conoscenza del mercato.

- Advertisement -

Le politiche agricole comuni europee hanno da sempre lavorato con l’obiettivo di fornire incentivi al settore, ma oggi la vera sfida è quella di attrarre le nuove generazioni che, come detto, sono alle prese con grosse difficoltà di accesso al mondo agricolo.

Inoltre, non mancano ovviamente gli obiettivi relativi alla tutela del territorio rurale e alla sostenibilità.

- Advertisement -

Il nuovo bonus fino a 100.000 euro

Il Bando Generazione Terra, promosso da Ismea, rappresenta un’opportunità estremamente interessante per i giovani imprenditori agricoli che vogliono avviare o ampliare un’impresa agricola.

Si tratta della possibilità di acquistare terreni agricoli usufruendo di condizioni vantaggiose. È previsto un contributo a fondo perduto fino a 100.000 euro per chi si insedia per la prima volta come titolare d’azienda.

- Advertisement -

Il bando è rivolgo agli imprenditori under 41. Inoltre è previsto un sostegno per i giovani startupper che possono ricevere finanziamenti agevolati fino a 1.500.000 euro.

Come ricevere il bonus e quali sono i requisiti

La domanda può essere presentata entro il 30 ottobre e va inviata esclusivamente sul sito Ismea. Oltre al contributo finanziario, il bando prevede anche un premio di primo insediamento per chi si stabilisce come capo d’azienda, con erogazione pari al 60% al riconoscimento dell’aiuto e il restante 40% dopo la verifica del piano aziendale.