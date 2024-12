Bonus gas condominiale 2024: ecco come ottenerlo

Arriva l’inverno e si pone il problema delle bollette del gas, il quale è in aumento rispetto ai mesi precedenti e quindi andrà a impattare in maniera negativa sul bilancio delle famiglie italiane. Il bonus gas è pensato proprio per aiutare le famiglie in difficoltà a far fronte al pagamento delle bollette.

Si tratta di un bonus che prevede alcuni requisiti per potervi accedere, a partire dai limiti ISEE. Infatti, per i nuclei fino a 3 figli, la soglia massima è pari a 9.530 euro, mentre per i nuclei più numerosi e con almeno 4 figli a carico il limite annuo sale a 20.000 euro.

Come richiedere il bonus gas

Per coloro che vogliono richiedere, per la prima volta, il bonus gas è necessario presentare all’INPS la dichiarazione sostitutiva unica tramite la quale è possibile ottenere l’attestazione aggiornata dell’Isee e verificare così la propria soglia. Sarà comunque il sistema informativo integrato a dover accertare tramite la banca dati il requisito reddituale.

Il bonus ha poi una durata pari a dodici mesi e viene applicato ad una sola fornitura alla volta, gas luce o acqua. Alla scadenza del termine sarà necessario presentare nuovamente la domanda tramite la dichiarazione sostitutiva unica.

Il bonus gas per I condomini

Arera prevede l’erogazione del bonus gas anche per i nuclei familiari risiedenti in condominio e che ricevono il gaso attraverso l’impianto centralizzato. Anche se le spese vengono ripartire tramite i millesimi, il bonus viene riconosciuto sulla base del possesso dei requisiti legati al reddito.

Naturalmente il contratto deve essere intestato a uno dei componenti dell’indicatore. Per fare un esempio pratico, se il contratto è intestato al proprietario dell’immobile, l’inquilino non potrà usufruire del contributo economico.