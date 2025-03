Bonus genitori separati: un contributo da 800 euro. Ecco a chi spetta

Dopo anni di attesa, finalmente è in arrivo il bonus genitori separati. Parliamo di un contributo pari a 800 euro mensili per supportare genitori separati. Il bonus doveva arrivare già 4 anni fa, ma alla fine è rimasto bloccato.

Ora però, come comunicato dall’INPS, i fondi saranno erogati nel corso dei prossimi mesi.

Chi potrà richiedere il bonus genitori separati

Il contributo di 800 euro al mese era destinato a genitori separati o divorziati che si trovavano in una situazione di difficoltà economica. I requisiti per poterlo richiedere erano: essere genitori separati o divorziati in stato di bisogno economico, non aver ricevuto l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’altro genitore, avere un reddito annuo non superiore a 8.174 euro, aver convissuto con figli minori o maggiorenni con disabilità grave durante l’emergenza sanitaria, provare che l’ex coniuge ha perso il lavoro e di aver subito una riduzione dell’attività lavorativa o una sospensione di almeno 90 giorni a partire dall’8 marzo 2020.

Quando sarà erogato il bonus

Il bonus prevede un contributo economico di massimo 800 euro al mese per un anno, con un fondo complessivo di 10 milioni stanziato per soddisfare tutte le richieste.

Chi ha presentato la domanda entro la scadenza del 31 marzo, prorogata al 2 aprile 2024, dovrà restare in attesa dell’erogazione da parte dell’INPS. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione fino a un massimo di 9.600 euro.