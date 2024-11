Bonus luce e gas 2024: ecco come richiederlo

Il tema delle bollette è sempre molto attuale e ora che arriva l’inverno le spese aumentano a causa del consumo di gas per il riscaldamento. Ecco perchè il bonus luce e gas 2024 è estremamente importante, in quanto aiuta le famiglie in difficoltà a far fronte alle spese delle bollette.

Ecco come richiedere il bonus luce e gas

Il bonus luce e gas è fondamentalmente suddiviso in due categorie: il bonus per il disagio economico e quello per il disagio fisico. Il primo è destinato alle famiglie che hanno un reddito inferiore a una determinata soglia ISEE e viene applicato direttamente nella bolletta, se vengono rispettati i requisiti previsti.

Mentre il bonus per il disagio fisico è destinato alle famiglie che hanno al loro interno membri che necessitano di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. In questo caso per ottenere il bonus il percorso è più complesso e richiede una documentazione completa.

Detto questo, possiamo così sintetizzare i requisiti per accedere al bonus luce e gas 2024, ovvero:

Reddito ISEE inferiore a 15.000 euro annui. Attenzione però, per le famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico, il limite ISEE è fissato a 30.000 euro

Per i titolari di pensione sociale o invalidità è possibile accedere al bonus

Il bonus spetta anche ai soggetti che si trovano in una situazione di salute grave e continuativa, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali.

Come richiedere il bonus

Per poter richiedere e ottenere il bonus luce e gas bisogna prima di tutto richiedere il proprio ISEE, che è obbligatorio ai fini dell’ottenimento del bonus. Dopodiché non occorre fare alcuna domanda, in quanto la richiesta del bonus avviene automaticamente per chi ha i requisiti economici.

Però, se il bonus viene richiesto per motivi di disagio fisico, bisogna presentare la domanda allegando la documentazione medica. Sarà poi rilasciata l’autorizzazione specifica che permetterà di ottenere il bonus.