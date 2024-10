Bonus mobili: a dicembre la detrazione scade. Sarà prorogata?

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione pari al 50% delle spese sostenute destinata all’acquisto di mobili ed elettrodomestici per arredare immobili, con un tetto massimo di spesa di 5.000 euro.

La detrazione Irpef si può riportare nella dichiarazione dei redditi suddividendo la cifra in dieci quote annuali di pari importo.

Come detto, la detrazione scade il 31 dicembre 2024 e ad oggi non ci sono notizie in merito ad un’eventuale proroga anche per il prossimo anno.

Il destino del bonus mobili

In vista della prossima manovra, è probabile che venga messa la parole fine al bonus mobili. Negli ultimi anni è stato più volte ritoccato al ribasso il tetto di spesa e con la legge di Bilancio, in arrivo a fine anno, probabilmente sarà cancellata la detrazione.

Il bonus è legato a opere di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti o fabbricati. Naturalmente il bonus viene riconosciuto solo in presenza di pagamenti tacciabili, ovvero bonifico, carta di credito o carta di debito.

Bonus mobili, cosa accadrà nel 2025?

Come anticipato in precedenza, allo stato attuale non sono arrivate notizie di un possibile rinnovo del bonus mobili per il 2025. Quindi non resta che attendere la legge di Bilancio per capire se ci può essere uno spiraglio per un rinnovo della detrazione, che oggi però appare alquanto improbabile.