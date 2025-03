Bonus musica 2025: ecco come funziona e chi può richiederlo

Per quest’anno è possibile usufruire di due agevolazioni dedicate al settore della musica. Entrambe sono detrazioni, una è pari al 19% ed è rivolta ai privati, l’altra è pari al 30% e spetta alle imprese che hanno promosso gli spettacoli dal vivo.

Quali sono i requisiti per richiedere il bonus musica

La detrazione può essere richiesta solo per i figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Si tratta di una misura che spetta ai nuclei familiari che hanno un reddito complessivo inferiore ai 36.000 euro per l’anno 2024. Non solo, devono inoltre aver effettuato le spese di iscrizione o abbonamento dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e aver effettuato pagamenti tracciabili.

Per richiedere il bonus non occorre presentare nessuna domanda. Infatti, la detrazione dovrà essere richiesta direttamente nella dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 o modello Redditi.

Come funzionano le detrazioni

La detrazione per il bonus musica 2025 è pari al 19% delle spese effettuate, fino ad un importo massimo di 1.000 euro di detrazione per ogni figlio.

Mentre fino al 28 febbraio 2025 è possibile presentare la domanda per l’accesso a un’altra detrazione fiscale, per le spese sostenute nel 2024 per la promozione della musica e degli spettacoli dal vivo. Si tratta di un contributo riservato alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali o a quelle organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

In questo caso, il credito è pari al 30% dei costi sostenuti per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.