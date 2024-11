Bonus Natale 2024: al via le domande, ecco come ottenerlo

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 22 novembre 2024 per richiedere il bonus Natale 2024, di importo pari a 100 euro. A partire dal 7 novembre è stata attivata la procedura online che si deve eseguire attraverso il portale NoiPa, dove dipendenti pubblici e privati possono farne richiesta, a patto ovviamente di rispettare i requisiti previsti.

Chi può richiedere il bonus Natale 2024

Per poter richiedere il bonus Natale 2024, il lavoratore deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Inoltre, il lavoratore deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato fiscalmente a carico e almeno un figlio a carico in un nucleo monogenitoriale. È necessario, ai fini del riconoscimento del bonus, avere un reddito da lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, valido anche per i contratti a tempo determinato.

Ricordiamo che per nucleo monogenitoriale si intende la situazione nella quale sussiste il requisito di un figlio fiscalmente a proprio carico e la presenza di uno scenario nel quale l’altro genitore è deceduto, l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio, il figlio è stato adottato da un solo genitore o il figlio è stato affidato o affiliato a un solo genitore.

Come richiedere il bonus Natale 2024

Per fare la richiesta bisogna collegarsi sul portale NoiPa e accedere alla propria area personale. Bisogna poi accedere alla sezione “richiesta indennità D.L. n. 113/2024 (Bonus Natale) e seguire la procedura indicata.

Come detto, la domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 22 novembre 2024. A partire da giovedì 14 novembre 2024, all’interno del self-service, sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta con il riepilogo della richiesta fatta.

Il contributo arriverà nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima.