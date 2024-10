Bonus Natale 2024: il governo garantisce che i 100 euro saranno netti senza incidere sul reddito

Le commissioni Bilancio e Finanza del Senato danno il via libera all’emendamento che cambia il Bonus Befana in Bonus Natale, dal momento che l’accredito sarà nelle buste paga di quest’anno e non del prossimo.

Ricordiamo che si tratta di un bonus con importo pari a 100 euro, una tantum, destinato a lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro lordi, coniugati e con almeno un figlio. Arriverà insieme alla tredicesima.

- Advertisement -

Attenzione però, gli interessati devono fare richiesta al datore di lavoro. La richiesta deve attestare per iscritto di averne pieno diritto, indicando il codice fiscale della moglie e dei figli.

I 100 euro saranno netti

I 100 euro, come annunciato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, saranno netti. Infatti, a differenza di quanto previsto inizialmente dall’ipotesi contenuta del decreto legislativo Irpef-Ires ancora atteso alla bollinatura, l’aiuto non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

- Advertisement -

La somma sarà rapportata al periodo di lavoro effettivo del diretto interessato nel corso dell’anno. Ovvero, i 100 euro saranno erogati a chi ha lavorato effettivamente per dodici mesi, altrimenti saranno ricalcolati in base ai mesi effettivi di lavoro.

I sostituti d’imposta, infine, dovranno verificare nei conguagli l’effettivo diritti all’aiuto e, qualora non sia dovuto, saranno chiamati a recuperarlo.

- Advertisement -

Quando sarà corrisposto il Bonus Natale?

Il Bonus Natale, come detto, verrà erogato con la tredicesima mensilità e sarà esente da IRPEF, facendolo risultare particolarmente interessante.