Bonus Natale: l’indennità di 100 euro può essere ancora richiesta. Ecco da chi

Arrivano interessanti novità relative al bonus Natale che, in alcuni casi, può addirittura diventare una beffa. Ma in realtà c’è anche chi può ancora richiederlo. Infatti, chi aveva i requisiti per ottenerlo ma a dicembre non ha fatto richiesta, può ancora beneficiare dell’indennità.

Infatti, chi non lo ha richiesto ma è in possesso dei requisiti necessari, può richiedere il bonus Natale attraverso la dichiarazione dei redditi. Però, come detto, c’è anche chi lo dovrà restituire.

Chi può ancora richiedere il bonus Natale

Dunque, come abbiamo detto, chi ha i requisiti può ancora richiedere il bonus Natale e può quindi beneficiare dei 100 euro che erano previsti a dicembre ma che non era stato richiesto. Non solo, è bene sottolineare che può essere richiesto anche da chi non ha un sostituto d’imposta, come colf e lavoratori domestici. In questo caso si può ottenere il bonus Natale attraverso il modello 730.

Inoltre, chi ha lasciato il lavoro nel 2024 e a novembre non ha potuto richiedere il bonus Natale, ha diritto a ottenerlo attraverso la dichiarazione dei redditi. Infatti, in tutti questi casi, il bonus Natale si può ottenere attraverso la dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione o rimborso fiscale.

Chi dovrà restituire il bonus Natale

C’è chi dovrà restituire il bonus Natale. Questo è il caso dei lavoratori che hanno fatto richiesta e ottenuto i 100 euro pur non avendone diritto. In tal caso dunque dovranno restituire il bonus.

Questo può accadere con tutti gli stipendi del 2024 versati e l’avvenuto conguaglio fiscale, si effettua il ricalcolo delle imposte e delle detrazioni e si perdono i requisiti per ottenere il bonus. In questi casi il datore di lavoro dovrà recuperare i 100 euro e può farlo attraverso la compensazione con il modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo.